العراق يفتح باب التبرعات لمكافحة كورونا بالحساب 70777

2020/03/16 | 18:46 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة يس عراق: اعلن المجلس الوزاري للاقتصاد برئاسة وزير المالية فؤاد حسين، اليوم الاثنين، فتح حساب لدى البنك المركزي لدعم جهود مكافحة فايروس كورونا بالرقم 70777.وقال المكتب الاعلامي لوزير المالية فؤاد حسين في بيان، إن “المجلس الوزاري للاقتصاد والذي ترأسه وزير المالية شهد حضور وزراء التخطيط، التجارة، الصناعة، العمل، الشؤون الاجتماعية، الزراعة، الامين العام […]

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