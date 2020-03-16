اللواء 22 يعفر ويعقم مقره بالمبيدات المضادة لفايروس كورونا

2020/03/16 | 18:50 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قامت الفرق التابعة لطبابة الحشد الشعبي، الاثنين،بتعفير وتعقيم مقر اللواء 22 داخل مطار كركوك وقضاء الدبس بالمبيدات المضادة لفايروس كورونا.

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