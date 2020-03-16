التجارة تعلن عن اجراءاتها لمراقبة اسعار السلع والبضائع وتكشف سبب ارتفاعها

2020/03/16 | 18:51 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد يتبع …

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