نائب عن الحكمة:واجب الحكومات في كل العالم ان تضع الحلول وليس فقط ان تشخص المشاكل

2020/03/16 | 18:55 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد النائب عن تيار الحكمة ستار الجابري” ان واجب الحكومات في كل العالم ان تضع الحلول وليس فقط ان تشخص المشاكل التي تحصل وقال الجابري في تصريح لـ”تسريبات نيوز”، هناك […]

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