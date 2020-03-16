أطماع ترامب ولقاح كورونا!

2020/03/16 | 18:55 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة يسعى الرئيس الاميركي دونالد ترامب الى الاستحواذ على نتائج ناجحة اجرتها شركة المانية لانتاج لقاح للمرضى المصابين بفايروس كورونا , وقالت صحف المانية ان الادارة الاميركية تضغط بقوة لامتلاك اللقاح حصريا للولايات المتحدة وانها اتبعت اسلوب الاغراءات المالية للشركة وللباحثين ,من جهته اكد وزير الخارجية الالماني هايكو ماس إن بلاده لن تسمحَ […]

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