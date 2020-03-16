الخزعلي يدعو لإعلان حالة الطوارئ لمنح الحكومة الحالية صلاحيات

2020/03/16 | 18:55 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغداددعا الأمين العام لحركة عصائب أهل الحق، قيس الخزعلي، مساء اليوم الاثنين، إلى إعلان حالة الطوارئ لمنح الحكومة المستقيلة صلاحيات "استثنائية" لمواجهة مخاطر فيروس كورونا والأزمة الاقتصادية، عاداً عدم اتفاق الكتل السياسية على مرشح لرئاسة الوزراء بسبب "مزاجيات" بعض القوى بأنه أمر "معيب".وغرّد الخزعلي على حسابه في موقع "تويتر"، وتابعته "كلكامش برس"، قائلاً إن "عدم اتفاق القوى السياسية على مرشح رئاسة الوزراء، رغم المخاطر الحالية وخاصة من وباء كورونا، بسبب مزاجيات بعض القوى، أمر معيب ويدل على عدم الاهتمام بالمصلحة العامة".ورأى أن "الأصح هو إعلان حالة الطوارئ وهذا سيعطي صلاحيات استثنائية للحكومة الحالية للوقوف أمام تهديد فيروس كورونا والازمة الاقتصادية".​pic.twitter.com/Ow6rkzYMdN— قيس الخزعلي (@Qais_alkhazali) March 16, 2020​​​

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