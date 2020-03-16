أكثر من 170 ألف إصابة و6500 وفاة بكورونا في العالم

2020/03/16 | 18:55 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادأعلن عضو المفوضية العليا لحقوق الإنسان، علي البياتي، اليوم الاثنين، أن عدد الإصابات بفيروس كورونا على مستوى العالم تجاوز الـ171 ألف إصابة وأكثر من 6500 حالة وفاة، في آخر إحصائية.ونشر البياتي على حسابه في موقع "تويتر"، وتابعته "الغد برس"، آخر إحصائية عالمية لحصاد كورونا، قائلاً إن "عدد الإصابات الكلي بلغ 171 ألفاً و112 إصابة، والوفيات ٦٥٢٦ حالة، وعدد حالات الشفاء 77 ألفاً و779 مصاب".وبين أن "الإصابات الجديدة 86 ألفاً و807 إصابة، الخفيفة منها 80 ألفاً و880 حالة، والحرجة ٥٩٢٧ حالة".​#كورونا_فيروس #الأرقام_العالمية_المحدثة:عدد #الأصابات الكلي : ١٧١١١٢عدد #الوفيات: ٦٥٢٦حالات #الشفاء: ٧٧٧٧٩الاصابات الحالية #الجديدة:٨٦٨٠٧الاصابات #الخفيفة: ٨٠٨٨٠الاصابات #الحرجة : ٥٩٢٧— Dr.Ali Al Bayati (@aliakramalbayat) March 16, 2020​​​

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