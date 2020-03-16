طبابة الحشد تعفر الجامعة التكنولوجية

2020/03/16 | 18:56 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انتهت مديرية الطبابة في هيئة الحشد الشعبي، الاثنين، من تعفير أبنية جامعة التكنولوجية للوقاية من فيروس كورونا.وانجزت كوادر الطبابة تعفير الجامعة وكلياتها والاقسام الداخلية للطلبة، فضلا عن المكاتب الداخلية للجامعة وحدائقها.

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