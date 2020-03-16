الحداد في الذكرى (32) للقصف الكيمياوي على حلبجة: جرائم النظام البائد ضد الإنسانية ستبقى في ذاكرة الأجيال

2020/03/16 | 18:56 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في الذكرى السنوية (32) للقصف الكيمياوي على مدينة حلبجة الشهيدة أستذكر سيادة نائب رئيس مجلس النواب العراقي الدكتور بشير خليل الحداد هذه المناسبة الأليمة التي تحمل في طياتها العديد من الدروس والمآسي للشعب الكوردي الذي دفع الكثير من التضحيات في سبيل الحرية لكوردستان والديمقراطية للشعب العراقي.وتابع الحداد في البيان وتابعته وكالة صدى”: إننا اليوم

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