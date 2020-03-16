2020/03/16 | 18:56 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هزة أرضية في نينوى بلا خسائر الأنواء: أمطار خفيفة إلى متوسطة الشدة في عموم المناطق اليوم بغداد – الزمان توقعت هيئة الأنواء الجوية والرصد الزلزالي التابعة لوزارة النقل تساقط امطار متفاوتة اليوم الثلاثاء في المناطق الرئيسة الثلاث ولا تغير في درجات الحرارة.وبحسب تقرير للهيئة اطلعت عليه (الزمان) امس فإن (الطقس المتوقع اليوم الثلاثاء في […]

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