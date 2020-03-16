2020/03/16 | 18:56 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تصديق إعترافات متهمين بقتل فتاة وطفل بمخيم نازحي الخالدية القضاء يشدّد على الإجراءات القانونية بحق المخالفين لحظر التجوال والممتنعين عن تقديم المعلومات بشأن كورونا بغداد – الزمان استقبل رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان في مكتبه وزير الصحة جعفر صادق علاوي، ووكيل الوزير حازم الجميلي ومدير الصحة العامة رياض عبد الأمير وناقش الاجراءات القانونية الواجب […]

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