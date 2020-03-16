2020/03/16 | 18:56 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شكاوى وتذمّر من إحجام منافذ كي كارد عن صرف رواتب المتقاعدين بحجة السيولة ضعف الرقابة وإنفلات الأوضاع يشجّع على الإستحواذ والتصرف اللامسؤول بغداد – الزمان سخر متقاعدون من مزاعم شركة كي كارد بشأن انسيابية خدماتها.واكدوا ان منافذ الرواتب شبه معطلة منذ يومين بحجة عدم وجود سيولة نقدية.وشكا متقاعدون لـ (الزمان) صعوبة حصولهم على […]

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