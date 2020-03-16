شاهد:الممثل أرنولد شوارزنجر يعلق على كورونا: لقد كبرت وعلي البقاء بالمنزل

2020/03/16 | 18:58 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة يس عراق: وجه النجم السينمائي والحاكم الاسبق لولاية كاليفورنيا أرنولد شوارزنجر رسالة لمعجبيه على وسائل التواصل الاجتماعي في حسابه على تويتر تتعلق بإجراءات الحظر التي فرضتها الولايات المتحدة للوقاية من انتشار وباء كورونا.وقال شوار أرنولد ممثل الاكشن الشهير بطل كمال الاجسام العالمي، “انظروا، من المهم البقاء في المنزل، خصوصاً بالنسبة لرجل عجوز مثلي، […]

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