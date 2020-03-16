السعودية تدعو مواطنيها للالتزام بالحجر المنزلي

2020/03/16 | 18:58 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة قال وزير الصحة السعودي توفيق الربيعة اليوم الاثنين، إنه يأمل أن يبقى المواطنون في بيوتهم وعدم الخروج إلا للضرورة القصوى بسبب تفشي فيروس كورونا.وأضاف الربيعة خلال مؤتمر صحفي، أن تعليق العمل في القطاع الخاص قيد الدراسة، متوقعا تزايد عدد الإصابات بكورونا خلال الفترة المقبلة.وأكد أن السلطات السعودية مستمرة في تطبيق […]

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