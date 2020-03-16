محافظ صلاح الدين والسفير الكويتي يبحثان الإسراع بتنفيذ مشروع بناء المدينة السكنية في بيجي

2020/03/16 | 18:59 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بحث محافظ صلاح الدين عمار جبر خليل، مع السفير الكويتي في العراق سالم الزمانان، آلية الاسراع بتنفيذ مبادرة امير الكويت لبناء مدينة سكنية في قضاء بيجي، للعائلات المتضررة من الحرب ضد التنظيمات الإرهابية.

وأكد خليل خلال اللقاء الذي دمعه بالسفير الكويتي، على ضرورة الاسراع بتنفيذ المشروع الانساني الذي تم الاتفاق عليه بين امير الكويت والمحافط خلال زيارته التي قام بها للأخيرة في شهر تموز من العام الماضي، إضافة الى تسليطه الضوء على دور الكويت في تطوير وتحديث مستشفى تكريت التعليمي، لأهميته الاستثنائية في الحد من معاناة المواطنين.

من جهته أبدى السفير الكويتي تفهما كبيرا لما عرضه محافظ صلاح الدين، من افكار واليات لتنفيذ وتسريع المشاركة الكويتية، في خطوات اعمار المناطق المحررة، متعهدا بمتابعة مباشرة لتلك الملفات مع حكومة بلاده للإسراع بتنفيذها.

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