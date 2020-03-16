2020/03/16 | 19:02 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجه نقيب الصحفيين مؤيد اللامي، الاثنين، رسالة الى الاسرة الصحفية بشأن فايروس كورونا، داعيا اياهم الى عدم التنقل الا للضرورات، والالتزام بالتوجيهات الحكومية.وقال اللامي في رسالة مصورة ، ايها الزملاء في الاسرة الصحفية العراقية في بغداد والمحافظات ادعوكم اليوم الى تجنب خطر وباء فايروس كورونا”.وأضاف اللامي، “كما تعلمون الفايروس بدء يفتك بالشعوب، ودول

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نقيب الصحفيين العراقيين اللامي يوجه رسالة الى الاسرة الصحفية بشأن كورونا) نشر أولاً على موقع (وكالة صدى الاعلام) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نقيب الصحفيين العراقيين اللامي يوجه رسالة الى الاسرة الصحفية بشأن كورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة صدى الاعلام).