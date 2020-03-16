ماليزيا تمنع دخول الوفود السياحية بسبب كورونا

2020/03/16 | 19:02 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قررت السلطات الماليزية، الاثنين، منع دخول الوفود السياحية إلى البلاد، وذلك ضمن إجراءات منع تفشي فايروس كورونا.وذكرت “سكاي نيوز” ان “السلطات الماليزية قررت حظر سفر المواطنين، فيما قررت منع دخول الوفود السياحية”.وكانت ماليزيا قد سجّلت، أمس الأحد، أعلى معدل إصابة يومي في البلاد، بفيروس كورونا بنحو 190 حالة جديدة.

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