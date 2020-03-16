2020/03/16 | 19:07 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ذكرت مصادر امريكية وعراقية ان وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو اتصل برئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي وابلغه ضرورة "محاسبة" الجماعات المسؤولة ع...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بومبيو المهذار يهدد العراقيين) نشر أولاً على موقع (قناة العالم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بومبيو المهذار يهدد العراقيين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العالم).