2020/03/16 | 19:07 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مع الاخبار التي تناولت فشل اللجنة السباعية باختيار المكلف بتشكيل الحكومة العراقية، كشف الخبير القانوني علي التميمي عن السيناريو الاقرب حدوثه في مسالة...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العراق بانتظار رئيس جديد للوزراء لمدة 15 يوما اخر) نشر أولاً على موقع (قناة العالم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العراق بانتظار رئيس جديد للوزراء لمدة 15 يوما اخر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العالم).