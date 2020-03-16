وزير الصحة يكشف اخر حصيلة لحلات الاصابة والوفيات بفيروس كورونا في العراق

2020/03/16 | 19:08 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف وزير الصحة، جعفر صادق علاوي، الاثنين عن اخر حصيلة لحلات الاصابة والوفيات بفيروس كورونا في العراق، فيما تحدث عن طريقة وحيدة للسيطرة على المرض.وقال علاوي في تصريح صحفي، […]

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