صحة كردستان تعلن تسجيل 3 اصابات جديدة بكورونا في الاقليم أحدها لطفل

2020/03/16 | 19:10 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم _ بغداد

أعلنت وزارة الصحة في إقليم كردستان، اليوم الاثنين، تسجيل 3 اصابات جديدة بكورونا في الاقليم أحدها لطفل.

وذكرت الصحة، في بيان تلقت (بغداد اليوم) نسخة منه، أن "الوزارة سجلت ثلاث اصابات جديدة في اقليم كردستان بفيروس كورونا بينها طفل بعمر 4 سنوات، والاخرين 27 و45 عاماً".

بغداد اليوم - متابعة

اعلنت منظمة الصحة العالمية ، الاثنين 16 اذار 2020 ، عن معلومات جديدة مقلقة بشأن فايروس كورونا ومستوى انتشاره.

وقالت المنظمة في مؤتمر صحفي، ان "انتشار فيروس كورونا تزايد الأسبوع الماضي لكننا لم نشهد تعزيزا كبيرا لإ

بغداد اليوم _ بغداد

أعلنت دائرة صحة الرصافة في العاصمة بغداد، اليوم الاثنين، ارتفاع الحصيلة التراكمية للحالات المؤكد اصابتها بفيروس كورونا المستجد.

وذكرت صحة الرصافة، في بيان تلقت (بغداد اليوم) نسخة منه، أن "عدد الاصابات التراكمي بفي

بغداد اليوم - كركوك

أعلن محافظ كركوك، راكان الجبوري، الإثنين، حظراً للتجوال لمدة 7 أيام، فيما أصدر 7 قرارات أخرى لمواجهة خطر فيروس كورونا.

وتضمن قرارات الجبوري، وفقا لأمر إداري أصدره الأخير، تعطيل الدوام اعتبارا من نهاية الدوام الرسمي، ليوم غد

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