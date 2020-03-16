2020/03/16 | 19:10 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم - متابعة

اعلنت منظمة الصحة العالمية ، الاثنين 16 اذار 2020 ، عن معلومات جديدة مقلقة بشأن فايروس كورونا ومستوى انتشاره.

وقالت المنظمة في مؤتمر صحفي، ان "انتشار فيروس كورونا تزايد الأسبوع الماضي لكننا لم نشهد تعزيزا كبيرا لإجراءات العزل".

واضافت، "رسالتنا واضحة لكل الدول أن اختبروا وافحصوا كل من تشتبهون فيه".

وتابعت المنظمة انه "يجب عزل كل الحالات المؤكدة في منشآت مجهزة طبيا"، مبينة ان "إجراءات العزل يجب أن تستمر حتى أسبوعين بعد شعور المريض بالتحسن".

وعبرت الصحة العالمية عن "قلقها بسبب انتشار فيروس كورونا في الدول الفقيرة".

بغداد اليوم _ بغداد

أعلنت وزارة الصحة في إقليم كردستان، اليوم الاثنين، تسجيل 3 اصابات جديدة بكورونا في الاقليم أحدها لطفل.

وذكرت الصحة، في بيان تلقت (بغداد اليوم) نسخة منه، أن "الوزارة سجلت ثلاث اصابات جديدة في اقليم كردستان بفيروس ك

بغداد اليوم _ بغداد

أعلنت دائرة صحة الرصافة في العاصمة بغداد، اليوم الاثنين، ارتفاع الحصيلة التراكمية للحالات المؤكد اصابتها بفيروس كورونا المستجد.

وذكرت صحة الرصافة، في بيان تلقت (بغداد اليوم) نسخة منه، أن "عدد الاصابات التراكمي بفي

بغداد اليوم - كركوك

أعلن محافظ كركوك، راكان الجبوري، الإثنين، حظراً للتجوال لمدة 7 أيام، فيما أصدر 7 قرارات أخرى لمواجهة خطر فيروس كورونا.

وتضمن قرارات الجبوري، وفقا لأمر إداري أصدره الأخير، تعطيل الدوام اعتبارا من نهاية الدوام الرسمي، ليوم غد

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( الصحة العالمية تعلن عن معلومات جديدة مقلقة بشأن فايروس كورونا) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( الصحة العالمية تعلن عن معلومات جديدة مقلقة بشأن فايروس كورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).