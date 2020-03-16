اغلاق 125 مطعماً ومقهى ببغداد ضمن اجراءات الوقاية من كورونا

2020/03/16 | 19:10 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-بغداد

أعلنت دائرة صحة الرصافة، الإثنين (16 آذار، 2020) إغلاق 125 مطعماً ومقهى بالعاصمة بغداد ضمن اجراءات الوقاية من فايروس كورونا.

وذكر اعلام صحة الرصافة، في بيان، أن "المدير العام لدائرة صحة الرصافة، عبد الغني الساعدي، وجه بإغلاق المطاعم والكوفيات والمقاهي ومباني رياضية التي تشهد تجمع أعداد من المواطنين لضمان سلامتهم من فيروس كورونا"، مشيرا الى ان ذلك، "بالتعاون مع جهاز الأمن الوطني والجهات الأمنية حملة غلق واسعة ضمن الرقعة الجغرافية للرصافة" .

وأعلن الساعدي "اغلاق 58 مطعم و23 كوفي شوب و45 مقاهي و9 قاعات ومباني رياضية؛ وذلك ضمن توصيات لجنة الأمر الديواني رقم 55 لسنة 2020 بالتعاون والتنسيق مع مفارز جهاز الأمن الوطني والجهات الأمنية إضافة لتشديد الإجراءات الرقابية على كافة أصناف المحلات العامة الخاضعة للإجازة الصحية واتخاذ إجراءات رادعة بحق المخالفين واحالتهم للمحاكم المختصة، وحثهم على مراجعة الشعبة لغرض وضعهم على المسار القانوني والصحي ومنع انتشار الامراض الانتقالية واتخاذ الإجراءات الوقائية السريعة حفاظا على صحة المواطنين" .

وأعلنت دائرة صحة الرصافة في العاصمة بغداد، اليوم، ارتفاع الحصيلة التراكمية للحالات المؤكد اصابتها بفيروس كورونا المستجد.

وذكرت صحة الرصافة، في بيان تلقت (بغداد اليوم) نسخة منه، أن "عدد الاصابات التراكمي بفيروس كورونا في جانب الرصافة ارتفع الى 22 حالة بعد الإصابات السبع الجديدة المعلنة".

وأضاف، أن "الحالات السبع المعلنة كانت لأربعة رجال وثلاث نساء"، مشيراً إلى "شفاء 8 حالات حتى الان من اصل 22 حالة في الدائرة".

وأوضح البيان، أن الحالات التي تماثلت للشفاء كانت "الأولى رجل بعمر 59 سنة عاد قبل اسبوعين من كركوك، والثانية سيدة بعمر 52 سنة من اهالي منطقة الامين، والثالثة سيدة بعمر 23 سنة من اهالي منطقة الامين وهي زوجة ابن المصاب للحالة الاولى، أما الحالة الرابعة كانت رجل بعمر 50 سنة يسكن الزعفرانية، فيما كانت الحالة الخامسة سيدة بعمر 48 سنة تسكن المدائن ابنة أحد الحالات المصابة بالمرض، والسادسة رجل ملامس لإحدى الحالات الموجبة، والحالة الأخيرة رجل بعمر 54 سنة ملامس لحالة موجبة".

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