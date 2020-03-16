فيديو: بعد أشجار الزيتون القطع الجائر يطال الغابات الحراجية في عفرين

2020/03/16 | 19:10 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الاثنين، مقطعاً مصوراً يظهر تعرض إحدى الغابات الحراجية في عفرين إلى القطع الجائر، وسط اتهامات لفصائل “#الجيش_الوطني” بالإتجار بحطب الأشجار.وقال ناشطون من

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