بالصور..إحراق مبنى محافظة ذي قار إحتجاجاً على عودة المحافظ

2020/03/16 | 19:11 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة يس عراق: اشعل محتجون في محافظة ذي قار، اليوم الاثنين، مبنى محافة ذي قار اثر اعلان عودة المحافظ عادل الدخيلي.وكان محافظ ذي قار عادل الدخيلي قد باشر مهامه بعد رفض مجلس الوزراء استقالته “نتيجةً للظروف الاستثنائية التي تمر بها المحافظة”.وذكر بيان للمحافظة، أطلعت عليه “يس عراق”، “رفض رئيس الوزراء الاستقالة التي قدمها […]

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