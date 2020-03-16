2020/03/16 | 19:12 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اقدم محتجون مساء الاثنين، على حرق مبنى محافة ذي قار، وذلك اثر اعلان عودة المحافظ عادل الدخيلي.وباشر محافظ ذي قار عادل الدخيلي مهامه، بعد رفض مجلس الوزراء العراقي استقالته "نتيجةً للظروف الاستثنائية التي تمر بها المحافظة".وبحسب بيان للمحافظة "رفض رئيس الوزراء الاستقالة التي قدمها الدخيلي لكون الحكومة المركزية هي حكومة تصريف أعمال، علاوة على الظروف الراهنة التي تمر بها المحافظة والعالم اجمع بسبب تحديات فيروس كورونا، الأمر الذي يتطلب وجود قيادة تتمتع بجميع الصلاحيات اللازمة لإدارة الازمة".وكان الدخيلي استقال من منصبه نتيجة احتجاجات دامية في المحافظة في تشرين الثاني نوفمبر الماضي.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (احراق مبنى حكومي جنوبي العراق بعد ساعات من عودة محافظ مستقيل) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (احراق مبنى حكومي جنوبي العراق بعد ساعات من عودة محافظ مستقيل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).