كركوك تعلن حظرا للتجوال لمدة اسبوع

2020/03/16 | 19:12 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اعلنت محافظة كركوك، الاثنين، فرض حظر للتجوال في المحافظة لمدة سبعة ايام ابتداءً من مساء اليوم.

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