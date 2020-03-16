رونالدو يكسب ميسي في أزمة كورونا

2020/03/16 | 19:14 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خطف النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، الأنظار في الأيام الماضية، بعد الأنباء التي أشارت إلى قيامه بتحويل سلسلة الفنادق التي يمتلكها في البرتغال إلى مستشفيات لاستقبال الحالات المصابة بفيروس كورونا.ورغم عدم التأكد من صحة هذه الأنباء، إلا أن لاعب يوفنتوس الإيطالي تلقى إشادات واسعة حول العالم، خاصة أن “الدون” ارتبط اسمه دوماً بالقيام بالعديد من

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