باريس سان جيرمان يغري مبابي بـ60 مليون يورو

2020/03/16 | 19:14 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت تقارير صحافية إسبانية، أن باريس سان جيرمان يحاول إغراء نجمه الفرنسي كيليان مبابي بمنحه راتب فلكي، لإقناعه بتجديد عقده.واشارت صحيفة سبورت، إلى أن “باريس سان جيرمان يغريه بمنحه راتب سنوي بقيمة 60 مليون يورو، بالإضافة إلى حوافز أخرى لتجديد عقده حتى 2024، وبذلك يمكن أن يكون اللاعب الأعلى أجراً في العالم حال وقع”.

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