حملة تعقيم لحي الفرات وسط الديوانية بعد تسجيل أول إصابة بكورونا

2020/03/16 | 19:31 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز: بغداد نفذت قوات فض الشغب التابعة لقيادة محافظة الديوانية، حملة تعفير وتطهير لحي الفرات وسط المحافظة، بعد تسجيل اول اصابة بفيروس كورونا لفتاة تبلغ من العمر ٢٤ سنة طالبة دراسات عليا في ايران.

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