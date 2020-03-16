الرصافة تعلن إصابة 7 أشخاص آخرين بكورونا بينهم “غير ملامسين”

2020/03/16 | 19:31 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ( المستقلة) ….أعلن مدير عام صحة بغداد الرصافة عبد الغني سعدون الساعدي يوم الاثنين عن ارتفاع عدد الاصابات بفيروس كورونا الجديد في جانب الرصافة الى 22 حالة بعد تسجيل 7 حالات جديدة.وقال الساعدي في بيان له تلقته ( المستقلة)، إن “مستشفيات صحة الرصافة سجلت 7 اصابات جديدة موجبة بفيروس كورونا لاربعة رجال وثلاث نساء […]

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