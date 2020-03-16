المحكمة الاتحادية تؤكد الحق الحصري لرئيس الجمهورية بتكليف مرشح جديد

2020/03/16 | 19:31 - المصدر: سومر نيوز

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سومر نيوز: بغداد..



أكد مصدر في المحكمة الاتحادية صدور قرار يمنح رئيس الجمهورية حق التكليف بتشكيل الحكومة.

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