محافظ ذي قار: الدخيلي استقال وتم إنهاء خدماته وعودته

2020/03/16 | 19:31 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادوصف محافظ ذي قار وكالة، أبا ذر العمر، اليوم الاثنين، عودة المحافظ المستقيل عادل الدخيلي إلى المنصب مجدداً وبطريقة "استفزازي وغير مهنية" مخالفة قانونية، مشيراً إلى أن الدخيلي تم إنهاء جميع خدماته بناء على الاستقالة.وقال العمر في رسالة موجهة إلى مجلس النواب، ورئاسة الوزراء، وأهالي المحافظة، تلقت "كلكامش برس" نسخة منها "لقد عملنا منذ اليوم الاول لتكليفنا بإدارة المحافظة، على تحمل المسؤولية في ظل ظروف عصيبة يمر بها العراق ومحافظتنا العزيزة من اجل تجاوز تلك الصعاب والحفاظ على ارواح المواطنين والممتلكات العامة".وأشار إلى أن ذلك ترافق مع "استقالات لعدد من المسؤولين بشكل رسمي، ومنهم محافظ ذي قار السابق عادل الدخيلي وتخليه عن ادارة المحافظة استجابة لأوامر زعيم تيار الحكمة عمار الحكيم بحسب بيان استقالته في 28 تشرين الثاني من العام الماضي".وأضاف "وقد تفاجئنا اليوم الاثنين بقيامه (الدخيلي) بإصدار امر مباشرة بالدوام رغم تعطيل الدوام الرسمي في جميع المؤسسات الحكومية بحسب اوامر خلية ازمة مواجهة فيروس كورنا".ولفت إلى أن الدخيلي "دخول بالقوة الى مبنى نقل الصلاحيات في تصرف فردي غير مسبوق ومخالف للقوانين كونه موظفا حكوميا وقد تم انهاء جميع خدماته بحسب القانون بعد تقديم استقالته بشكل رسمي في وقتها".وأردف العمر "ونحن في ادارة المحافظة اذ نستغرب هذا التصرف غير المسؤول وغير الاداري والمهني والعودة للمنصب بشكل استفزازي يترتب عليه الكثير من التداعيات الشعبية والرسمية في ظل الظروف الحالية، ونحمله المسؤولية الكاملة في هذا التصرف كونه لم يراعي الكثير من الالتزامات الاخلاقية والمهنية تجاه ابناء المحافظة".وقال "ومن هذا المنطلق نوجه خطابنا الى الحكومة المركزية لوضع حد لهكذا تجاوزات ادارية واستخفاف بالعمل المسؤول من دون اية موافقات رسمية كونها مخالفة للسياقات المركزية".وتساءل العمر حول "جدية قرار الاستقالة للمحافظ السابق وبعد مضي ثلاثة اشهر ونصف عليها واستغلال فرصة هدوء التظاهرات الشعبية بسبب استمرار المناقشات لتكليف رئيس وزراء جديد والتي رافتها بروز تحديات مواجهة فيروس كارونا واذ نضع عليها وكذلك الجميع علامات الاستفهام والتعجب في اسلوب التعامل مع القضايا سواء في عموم العراق ومحافظة ذي قار".ودعا العمر "الحكومة المركزية الى اتخاذ اجراءاتها السريعة تجاه ما تمر به المحافظة وما تعرضت له من استخفاف بمصيرها وتحديد الموقف الرسمي امام هذا الاجراء والاخذ بعين الاعتبار ما سيترتب عليه من تداعيات مستقبلية على الصعيدين الرسمي والشعبي كون المحافظة لا تتحمل المزيد من التجاهل والصراعات ومحاولة فرض الارادات وهي محافظة منكوبة بحسب قرار مجلس النواب".

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