محتجون غاضبون يحرقون مبنى محافظة ذي قار القديم ومقر منظمة بدر وتقاطع البهو

2020/03/16 | 19:31 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادأحرق محتجون غاضبون في محافظة ذي قار، مساء اليوم الاثنين، مبنى المحافظة القديم، ومقر منظمة بدر، وبيت المحافظ، وسط تهديد بحرق المزيد من المباني.وقال مراسل "كلكامش برس" في المحافظة، إن محتجين غاضبين أحرقوا مساء اليوم، مبنى المحافظة المحترق سلفاً، ومنظمة بدر، وبيت المحافظ، إضافة الى حرق تقاطع البهو، في خطوة تصعيدية جديدة ردا على عودة المحافظ المستقيل عادل الدخيلي وإعلانه المباشرة كمحافظ اليوم الاثنين.وأوضح أن تصعيد اليوم بمثابة خطوة أخرى، مهددين بمزيد من الحرائق يوم غد الثلاثاء بعد أن أعتبروا خطوة الدخيلي تحدياً لهم.وأكد المراسل أن النيران شوهدت في سماء الناصرية مساء اليوم وهي تشتعل في عدد من المباني المحترقة سلفا قبل عدة أشهر.

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