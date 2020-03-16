صحة السليمانية تسجل ثلاث إصابات جديدة بكورونا

2020/03/16 | 19:32 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت صحة السليمانية، الاثنين، تسجيل 3 اصابات جديدة في بفيروس كورونا بينهم لطفل.وقالت المديرية، في بيان تلقته وكالة صدى إن “ثلاث اصابت مؤكدة بفيروس كورونا تم تسجيلها في السليمانية”، مشيرة أن “الحالات لطفل عمره 4 سنوات واثنين اخرين اعمارهم 27 و45 عاما”.وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت مديرية صحة السليمانية، شفاء خمس حالات

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