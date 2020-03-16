الفتح يلوم المنسحبين من الصدريين والحكيم بفشل “سباعية الشيعة”

2020/03/16 | 19:33 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ( المستقلة) …انخرط عقد “اللجنة السباعية” التي تمثل قوى شيعية في العراق قبيل انجاز مهمتها الخاصة باختيار رئيس للحكومة قبل اسبوع من تشكيلها، بسبب خلافات على اسم المرشح، بعد ارتفاع اسهم نعيم السهيل المقرب من نوري المالكي.تحالف سائرون الصدري الذي عُرف بخلاف زعيمه مقتدى الصدر مع المالكي، اعلن اليوم “فشل” اللجنة السباعية، ودعا رئيس […]

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