شاهد المؤتمر الصحفي الاستثنائي للصحة العالمية:أزمة كورونا قد تظهر أسوأ ما في سلوك البشر

2020/03/16 | 19:36 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة يس عراق: قالت منظمة الصحة العالمية، اليوم الاثنين، ان انتشار فيروس كورونا تزايد الأسبوع الماضي لكنها لم تشاهد تعزيزاً كبيراً لإجراءات العزل.وقال عددٌ من المدراء التنفيذين والاقليميين في المنظمة خلال مؤتمر صحفي، ان “رسالتنا واضحة لكل الدول أن اختبروا وافحصوا كل من تشتبهون فيه، إذ يجب عزل كل الحالات المؤكدة في منشآت مجهزة […]

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