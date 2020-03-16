بالفيديو..متحدث باسم الصحة:هذا هو الموقف الوبائي لهذا اليوم

2020/03/16 | 19:36 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة يس عراق: أعلنت المتحدث باسم وزارة الصحة والبيئة الدكتور سيف البدر، اليوم الاثنين، تفاصيل موقف العراق من وباء كورونا.

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