2020/03/16 | 19:38 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد زعيم حركة عصائب أهل الحق الشيخ قيس الخزعلي، اليوم الاثنين، أن عدم اتفاق القوى السياسية على مرشح رئاسة الوزراء امر معيب، مشدداً على ضرورة المسير ب...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الخزعلي يطالب باعلان حالة الطوارئ بعد حدوث هذا الامر "المعيب"!) نشر أولاً على موقع (قناة العالم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الخزعلي يطالب باعلان حالة الطوارئ بعد حدوث هذا الامر "المعيب"!) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العالم).