دلور ميقري - حديث عن عائشة: الفصل الرابع عشر/ 1

2020/03/16 | 19:40 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #دلور_ميقري الربيع يعبق بأريج الأزهار البرية، المتراقصة مع النسيم الرخيّ.الأشجار، تحتضن ثمارها بحنو الأم على الوليد.على أثر قيلولة قصيرة، تفتح الشمسُ رموشَ أشعتها وتتثاءب.فلا تلبث الظهيرة أن تنحسر قليلاً، مخلفةً آثاراً كالزيت على سطح البرك الراكدة، المتخلفة بدَورها عن الشتاء الآفل تواً.البقعة الصخرية، المظللة بأيكة من أشجار الجوز، تشرف من علو هيّن على مشهد قرية معربا، ببيوتها الطينية وجداولها النحيلة، الم......

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