سلطة الطيران المدني تعلن تعليق الرحلات الجوية الداخلية اعتباراً من مساء يوم غد

2020/03/16 | 19:41 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم

بغداد اليوم

بغداد اليوم-بغداد

أعلنت دائرة صحة الرصافة، الإثنين (16 آذار، 2020) إغلاق 125 مطعماً ومقهى بالعاصمة بغداد ضمن اجراءات الوقاية من فايروس كورونا.

وذكر اعلام صحة الرصافة، في بيان، أن "المدير العام لدائرة صحة الرصافة، عبد الغني الساعدي، وجه بإغ

بغداد اليوم - بغداد

اعلنت وزارة التجارة، الاثنين، اتخاذ مجموعة من الاجراءات لمراقبة اسعار السلع والبضائع خلال فترة حظر التجوال الذي قررته الحكومة من مساء الغد حتى الاثنين المقبل ضمن اجراءات الوقاية من فيروس كورونا.

وذكرت الوزارة في بيان نقله الناطق

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