2020/03/16 | 19:41 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم-اربيل

أوضح المكتب الإعلامي لرئيسة برلمان إقليم كردستان، ريواز فائق، الإثنين (16 آذار، 2020) حقيقة رفض الأ...





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( بيان رسمي يوضح حقيقة رفض رئيس برلمان كردستان اجراء الفحص الطبي بعد زيارة خارجية) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( بيان رسمي يوضح حقيقة رفض رئيس برلمان كردستان اجراء الفحص الطبي بعد زيارة خارجية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).