شرطة بغداد : جميع الطرق والسيطرات مفتوحة امام دخول السلع والمواد الغذائية

2020/03/16 | 19:43 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ( المستقلة) …أكد قائد شرطة بغداد اللواء الركن ماجد فالح الموسوي، الاثنين، أن جميع الطرق والسيطرات مفتوحة امام دخول السلع والمواد الغذائية.وقال الموسوي في بيان له تلقته ( المستقلة) اليوم إن “الدوريات الخاصة بالقيادة الثابتة والمتحركة باشرت بالانتشار في عموم العاصمة حسب توجيهات وزير الداخلية ووكيل الوزارة لتطبيق قرار خلية الازمة للبدء بحملة الوقاية […]

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