البنك المركزي المصري يخفض الفائدة الرئيسية

2020/03/16 | 19:50 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة أعلن البنك المركزي المصري، اليوم الاثنين، أنه قرر خفض أسعار الفائدة الرئيسية 300 نقطة أساس.وقلص البنك المركزي سعر عائد الإيداع لليلة واحدة إلى 9.25 بالمئة والإقراض إلى 10.25 بالمئة وسعر العملية الرئيسية إلى 9.75 بالمئة.وقال البنك في بيانه إن القرار يأتي “في ضوء ما اعتاده البنك المركزي المصري على اتخاذ […]

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