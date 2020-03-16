أول وفاة بكورونا في عالم كرة القدم

2020/03/16 | 19:50 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة توفي مدرب إسباني شاب بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد، علما أنه كان يعاني سرطان الدم (اللوكيميا).وأكدت وسائل إعلام محلية أن فرانسسكو غارسيا صاحب الـ21 عاما، مدرب فريق الشباب في نادي أتلتيكو بورتادا ألتا من مدينة ملقة، توفي الاثنين.وكان مرض المدرب الراحل قد جعله أكثر عرضة للإصابة بفيروس كورونا المستجد، الذي […]

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