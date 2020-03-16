الخزعلي عدم اتفاق القوى السياسية على مرشح بسبب مزاجيات هذه القوى امر معيب

2020/03/16 | 19:50 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ( المستقلة) ….اعتبر الأمين العام لحركة عصائب أهل الحق قيس الخزعلي، الاثنين، عدم اتفاق القوى السياسية على مرشح رئاسة الوزراء بانه “أمر معيب”.وقال الخزعلي في تغريدة على “تويتر” إن “عدم اتفاق القوى السياسية على مرشح رئاسة الوزراء خلال الفترة المحددة دستورياً رغم التحديات بل المخاطر التي يعيشها بلدنا (شعبنا) حالياً وخاصة من وباء كورونا […]

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