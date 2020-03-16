العراق يعلق تسيير الرحلات الجوية المدنية لمدة أسبوع

2020/03/16 | 19:52 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اعلنت سلطات الطيران المدني في العراق، يوم الاثنين، تعليق تسيير الرحلات الجوية المدنية من وإلى مطارات البلاد بما فيها مطارات اقليم كوردستان بشكل كامل لمدة أسبوع.

وجاء في بيان لقسم العلاقات العامة والإعلام في مطار السليمانية الدولي، ورد لشفق نيوز، ان "سلطات الطيران المدني العراقية إصدرت بياناً أغلقت بموجبه الاجواء العراقية اعتبارا من الساعة السادسة من مساء غد الثلاثاء 17 اذار الجاري لغاية 24 منه".

وبين أنه "بموجب هذا القرار فان جميع الرحلات الجوية ستعلق في جميع المطارات العراقية بما فيها مطارات اقليم كوردستان".

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