في ذكرى حلبچة: حكومة كردستان لا تنسى ضحاياها

2020/03/16 | 19:57 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رصد – الحل نت هي السنة الـ (32) التي تمر اليوم لذكرى قصف مدينة #حلبچة في #إقليم_كردستان #العراق من قبل النظام العراقي السابق، الذي كان يترأسه #صدام_حسين.يتذّكر الكُرد في

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