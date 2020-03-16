رئيسة برلمان كوردستان تخضع نفسها لحجر صحي

2020/03/16 | 20:00 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اخضعت رئيسة برلمان اقليم كوردستان ريواز فائق نفسها لحجر صحي بعد عودتها من هولندا.وذكر السكرتير الاعلامي لرئيسة برلمان كوردستان في توضيح ورد لشفق نيوز، ان الاخيرة تواجدت في هولندا لمدة ثلاثة ايام، وعقب وصولها الى الاقليم اجرت فحصاً خاصا لفيروس كورونا وكانت النتيجة سلبية.واضاف، ان رئيس البرلمان، وبالاضافة الى الفحص الطبي قررت وكالتزام بالتعليمات الصحية أن تمضي فترة الحجر الصحي المحددة في منزلها".

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