فايروس كورونا ونظرية المؤامرة

2020/03/16 | 20:01 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حاتم حميد محسن عشرات الآلاف من الناس وقعوا مرضى، 2900 شخص ماتوا، الخوف انتشر أسرع من الفايروس ذاته.المصانع اُغلقت، الحركة في الطرقات توقفت، القرى عُزلت، الحياة في المدن شبه […]

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